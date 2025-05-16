Стало известно, во сколько начнутся переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле

Сначала состоится встреча в формате: Украина–США–Турция, а затем: Украина–Россия–Турция.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Стамбуле 16 мая пройдут переговоры между делегациями Украины и России.

По данным издания Anadolu, будет два формата переговоров.

В 10:45 состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибудет в Стамбул вечером в четверг и планирует продолжить пребывание 16 мая с целью участия в возможных переговорах, в том числе с представителями США, Турции и России.

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