Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле начнутся 16 мая, — СМИ

Переговоры между украинской и российской делегациями стартуют 16 мая.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Стамбуле 16 мая должны начаться переговоры между делегациями Украины и России. Об этом сообщает Clash Report.

Подробности предстоящей встречи пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибудет в Стамбул вечером в четверг и планирует продолжить пребывание 16 мая с целью участия в возможных переговорах, в том числе с представителями США, Турции и России.

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