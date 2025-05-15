Суд оставил под стражей Нестора Шуфрича и обязал СИЗО обеспечить ему лечение в медучреждении

Шуфричу продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля включительно.

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Шевченковский районный суд Киева 15 мая оставил под стражей народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на адвоката нардепа.

В частности, Шуфричу продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля включительно.

Также суд обязал СИЗО обеспечить депутату лечение в медицинском учреждении. Адвокат пояснил, что речь идёт о доставке в больницу под конвоем на несколько часов — госпитализация не предусмотрена.

Напомним, что Шуфрич подозревается в государственной измене.

Также ему дополнительно было сообщено о подозрении в финансировании росгвардии в Крыму.

В прошлом году суд избрал Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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