Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина для переговоров в Турции

Турция готова принять президента Украины и РФ для проведения переговоров.

Фото: Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

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Турция готова принять лидеров Украины и РФ для проведения переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, передаёт канцелярия турецкого лидера.

«Глава государства выразил готовность Турции принять лидеров двух стран, когда они будут к этому готовы», — говорится в сообщении.

Он отметил, что ход войны между РФ и Украиной требует урегулирования путём прямых переговоров.

Эрдоган также подчеркнул чрезвычайную важность достижения договорённостей хотя бы по минимальным общим принципам, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

Президент Турции заявил о исторической возможности начать переговоры между РФ и Украиной, выразив решительную поддержку переговорам как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.

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