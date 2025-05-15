В Украине усилят контроль за обучением в аспирантуре из-за роста числа абитуриентов в возрасте 25+

В Украине активизируют проверки образовательного процесса в аспирантуре — прежде всего из-за существенного роста количества поступающих старше 25 лет во время полномасштабной войны. О соответствующем решении правительства сообщиланародный депутат Юлия Гришина в эфире Ранок.LIVE.

По её словам, ранее проверки фактически не проводились, однако сейчас Государственная служба качества образования и правоохранительные органы получили больше полномочий для контроля.

«Насколько я понимаю тенденцию, то акцент будет на том, как проходит учебный процесс, как осуществляется посещение, действительно ли есть научные достижения, написаны научные работы, диссертации, участвуют ли аспиранты в научных конференциях и так далее», — пояснила Гришина.

Она также уточнила, что официальной статистики по результатам новой волны проверок пока нет, поскольку процесс активизировался совсем недавно.

При этом, по её словам, определённый надзор за аспирантами существовал и до войны, но теперь контроль станет более интенсивным.

«Сейчас просто такие проверки будут более интенсивными, и мы можем говорить о том, что действительно, наверное, те, кто не являются сознательными студентами или аспирантами, будут отчислены», — резюмировала депутат.