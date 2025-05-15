В Україні посилять контроль за навчанням в аспірантурі через зростання кількості абітурієнтів віком 25+

Уряд ухвалив рішення дозволити проведення відповідних перевірок, зокрема у вишах.

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В Україні активізують перевірки освітнього процесу в аспірантурі — насамперед через суттєве зростання кількості вступників віком понад 25 років під час повномасштабної війни. Про відповідне рішення уряду повідомила народна депутатка Юлія Гришина в ефірі Ранок.LIVE.

За її словами, раніше перевірки фактично не проводилися, однак зараз Державна служба якості освіти та правоохоронні органи отримали більше повноважень для контролю.

«Наскільки я розумію тенденцію, то акцент буде на те, як відбувається навчальний процес, як відбувається відвідування, чи дійсно є певні наукові здобутки, написані наукові роботи, дисертації, беруть участь аспіранти в наукових конференціях тощо», — пояснила Гришина.

Вона також уточнила, що офіційної статистики щодо результатів нової хвилі перевірок поки немає, оскільки процес лише нещодавно активізувався.

При цьому, за її словами, певний нагляд за аспірантами існував і до війни, але тепер контроль стане інтенсивнішим.

«Зараз просто такі перевірки будуть більш інтенсивними, і ми можемо говорити про те, що дійсно, мабуть, ті, хто не є свідомим студентом або аспірантом, вони будуть відраховані», — підсумувала депутатка.

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