Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката відкрили для підписання

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити, щоб адвокати могли виконувати свої професійні обов'язки, не будучи об'єктом будь-якої форми фізичного нападу, погроз, переслідування чи залякування, або будь-яких неправомірних перешкод чи втручання.

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Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката було відкрито для підписання з нагоди зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи, що відбулася в Люксембурзі 13-14 травня. Це перший в історії міжнародний договір, спрямований на захист професії адвоката в контексті зростання кількості повідомлень про напади на практику цієї професії, чи то у формі переслідувань, погроз чи нападів, чи то втручання у виконання професійних обов'язків.

Конвенцію підписали Андорра, Естонія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Польща та Швеція.

Бельгія, Ісландія, Республіка Молдова та Велика Британія підпишуть її 14 травня.

Як зазначає Рада Європи, адвокати відіграють ключову роль у підтримці верховенства права та забезпеченні доступу до правосуддя для всіх, зокрема для захисту жертв можливих порушень прав людини.

Тому суспільна довіра до систем правосуддя також залежить від ролі, яку відіграють адвокати.

Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката охоплює адвокатів та їхні професійні об’єднання, чия роль є життєво важливою у захисті прав та інтересів адвокатів як професії.

Конвенція стосується права на практику, професійних прав, свободи вираження поглядів, професійної дисципліни та конкретних захисних заходів для адвокатів та професійних об’єднань.

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити, щоб адвокати могли виконувати свої професійні обов'язки, не будучи об'єктом будь-якої форми фізичного нападу, погроз, переслідування чи залякування, або будь-яких неправомірних перешкод чи втручання.

Якщо такі обставини можуть кваліфікуватися як кримінальний злочин, сторони повинні провести ефективне розслідування.

Сторони також повинні забезпечити, щоб професійні асоціації могли діяти як незалежні самоврядні органи.

Щоб Конвенція набула чинності, її повинні ратифікувати щонайменше вісім країн, включаючи шість держав-членів Ради Європи. Дотримання Конвенції контролюватиметься експертною групою та комітетом сторін.

Автор: Наталя Мамченко

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