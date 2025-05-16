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Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката открыли для подписания

07:25, 16 мая 2025
Согласно Конвенции, государства должны обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности, не будучи объектом какой-либо формы физического нападения, угроз, преследования или запугивания, либо каких-либо неправомерных препятствий или вмешательства.
Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката открыли для подписания
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Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката открыли для подписания по случаю встречи министров иностранных дел Совета Европы, которая состоялась в Люксембурге 13–14 мая. Это первый в истории международный договор, направленный на защиту профессии адвоката в контексте роста количества сообщений о нападениях на практику этой профессии, будь то в форме преследований, угроз или нападений, либо вмешательства в выполнение профессиональных обязанностей.

Конвенцию подписали Андорра, Эстония, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша и Швеция.

Бельгия, Исландия, Республика Молдова и Великобритания подпишут ее 14 мая.

Как отмечает Совет Европы, адвокаты играют ключевую роль в поддержании верховенства права и обеспечении доступа к правосудию для всех, в частности для защиты жертв возможных нарушений прав человека.

Поэтому общественное доверие к системам правосудия также зависит от роли, которую играют адвокаты.

Конвенция Совета Европы о защите профессии адвоката охватывает адвокатов и их профессиональные объединения, чья роль является жизненно важной в защите прав и интересов адвокатов как профессии.

Конвенция касается права на практику, профессиональных прав, свободы выражения взглядов, профессиональной дисциплины и конкретных защитных мер для адвокатов и профессиональных объединений.

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности, не будучи объектом какой-либо формы физического нападения, угроз, преследования или запугивания, либо каких-либо неправомерных препятствий или вмешательства.

Если такие обстоятельства могут квалифицироваться как уголовное преступление, стороны должны провести эффективное расследование.

Стороны также должны обеспечить, чтобы профессиональные ассоциации могли действовать как независимые самоуправляемые органы.

Чтобы Конвенция вступила в силу, ее должны ратифицировать не менее восьми стран, включая шесть государств-членов Совета Европы. Соблюдение Конвенции будет контролироваться экспертной группой и комитетом сторон.

Автор: Наталя Мамченко

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адвокат Совет Европы

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Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката открыли для подписания

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности, не будучи объектом какой-либо формы физического нападения, угроз, преследования или запугивания, либо каких-либо неправомерных препятствий или вмешательства.

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