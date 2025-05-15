Ердоган заявив про готовність прийняти Зеленського і Путіна для переговорів у Туреччині

Туреччина готова прийняти президентів України та РФ для проведення переговорів.

Фото: Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

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Туреччина готова прийняти лідерів України та РФ для проведення переговорів. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, передає канцелярія турецького лідера.

«Глава держави висловив готовність Туреччини «прийняти лідерів двох країн, коли вони будуть готові», - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що хід війни між РФ та Україною потребує врегулювання шляхом прямих переговорів.

Ердоган також вказав на надзвичайну важливість досягнення домовленості про мінімальні загальні принципи, щоб запобігти подальшим людським жертвам.

Президент Туреччини заявив про історичну можливість розпочати переговори РФ та України, висловивши рішучу підтримку переговорам як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

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