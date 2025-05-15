Суд залишив під вартою Нестора Шуфрича та зобов'язав СІЗО забезпечити йому лікування у медзакладі

Шуфричу продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 липня включно.

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Шевченківський районний суд Києва 15 травня залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на адвоката нардепа.

Зокрема, Шуфричу продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 липня включно.

Також суд зобов'язав СІЗО забезпечити нардепу лікування у медичному закладі. Адвокат пояснив що мова йде про те, що його доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм, лягати на стаціонар він не буде.

Нагадаємо, що Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Також йому додатково було повідомлено про підозру у фінансуванні росгвардії у Криму.

У минулому році суд обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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