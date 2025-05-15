Переговори між Україною та Росією у Стамбулі розпочнуться 16 травня, — ЗМІ

Переговори між українською та російською делегаціями стартують 16 травня.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Стамбулі 16 травня мають розпочатися переговори між делегаціями України та Росії. Про це повідомляє Clash Report.

Подробиці майбутньої зустрічі наразі не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибуде в Стамбул в четвер ввечері та планує продовжити перебування 16 травня з метою участі у потенційних переговорах, зокрема із представниками США, Туреччини та Росії.

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