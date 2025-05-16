16 мая – какой сегодня праздник и главные события

16 мая в Украине и мире празднуют Международный день виртуальных помощников.

Фото: Adobe Stock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 16 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

16 мая в Украине и мире празднуют Международный день виртуальных помощников. Выпадает на третью пятницу мая. Виртуальный помощник (VA) — это специалист, осуществляющий различные онлайн-задания, включая обработку электронной почты, управление календарем, создание контента, ведение соцсетей, бухгалтерию и другие функции, обычно выполняемые в офисе. Они работают как фрилансеры, так и через агентства, являясь частью глобальных удаленных команд.

А еще 16 мая Всемирный день находящихся под угрозой исчезновения видов. Выпадает на третью пятницу мая. Его создано для того, чтобы поднять уровень осведомленности среди людей о критической ситуации с биоразнообразием. В настоящее время более 1 миллиона видов животных и растений на планете сталкиваются с опасностью исчезновения.

16 мая Международный день света. Создано по инициативе ЮНЕСКО 2018 года. Это важная дата, подчеркивающая незаменимую роль света в науке, технологиях и развитии человечества, а также напоминающая о множестве достижений, которые стали возможны благодаря пониманию света и его свойств.

Также 16 мая Международный день осведомленности о целиакии. Цель этой цели — повысить уровень знаний о целиакии, ее симптомах, способах диагностики и методах лечения. Он также направлен на облегчение жизни людей, которые сталкиваются с этой болезнью, и призывает к улучшению доступа к безглютеновым продуктам.

А еще 16 мая Международный день мирного сосуществования. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, чтобы подчеркнуть важность мирного сосуществования среди разных культур, наций и религий.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 16 мая, верующие празднуют день памяти святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия. Родившийся около 314 года в Египте, Теодор с детства отличался кротким нравом, твердой верой и стремлением к молитве. Юношей, едва достигнув подросткового возраста, он решительно избрал монашеский путь, оставив светские заботы. Его привел к сообществу святого Пахомия глубокий внутренний призыв к духовному совершенству. В монастыре он быстро стал примером для других: скромный, безмолвный, трудолюбивый и преданный молитве, он обнаружил редкий внутренний огонь и полное посвящение Богу.

Календарь важных событий за 16 мая

1648 год — близ Желтых Вод казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким нанесло сокрушительное поражение армии Речи Посполитой под командованием Стефана Потоцкого, начав ход национально-освободительной войны;

1920 год — канонизация Жанны д’Арк Римско-католической церковью придала героини французского народа статус святой;

1929 год — в США состоялась первая официальная церемония вручения кинопремии “Оскар”, ставшая новой вехой в истории мирового кинематографа;

1954 год — в лагерном отделении №3 Степного лагеря в Кенгире (Казахстан) началось Кенгирское восстание — массовое выступление политических заключенных против советской карательной системы;

1966 год — власти КНР провозгласили начало так называемой “культурной революции” — масштабной кампании, кардинально изменившей общественно-политическую жизнь Китая;

1975 год — японская альпинистка Табеи Дзюнко вошла в историю как первая женщина, покорившая вершину Эвереста;

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу на песенном конкурсе “Евровидение”, получив 280 баллов по результатам телеголосования в 36 странах;

2008 год — Украина официально стала 152-м членом Всемирной торговой организации (ВТО), что открыло новые возможности для интеграции государства в мировую экономическую систему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.