16 травня – яке сьогодні свято та головні події

16 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день віртуальних помічників.

Фото: Adobe Stock

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У п’ятницю, 16 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

16 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день віртуальних помічників. Припадає на третю п’ятницю травня. Віртуальний помічник (VA) — це фахівець, який здійснює різноманітні онлайн-завдання, включаючи обробку електронної пошти, управління календарем, створення контенту, ведення соцмереж, бухгалтерію та інші функції, що зазвичай виконуються в офісі. Вони працюють як фрилансери, так і через агентства, чи є частиною глобальних віддалених команд.

А ще 16 травня Всесвітній день видів що перебувають під загрозою зникнення. Припадає на третю п’ятницю травня. Його створено для того, щоб підняти рівень обізнаності серед людей щодо критичної ситуації з біорізноманіттям. Наразі понад 1 мільйон видів тварин і рослин на планеті стикаються з небезпекою зникнення.

16 травня Міжнародний день світла. Створений із ініціативи ЮНЕСКО 2018 року. Це важлива дата, яка підкреслює незамінну роль світла в науці, технологіях і розвитку людства, а також нагадує про безліч досягнень, які стали можливими завдяки розумінню світла та його властивостей.

Також 16 травня Міжнародний день поінформованості про целіакію. Цей день має на меті підвищити рівень знань про целіакію, її симптоми, способи діагностики та методи лікування. Також він спрямований на полегшення життя людей, які зіштовхуються з цією хворобою, та закликає до покращення доступу до безглютенових продуктів.

А ще 16 травня Міжнародний день мирного співіснування. Він був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2017 року, аби підкреслити важливість мирного співіснування серед різних культур, націй і релігій. Мета цього дня — закликати до взаєморозуміння та гармонії між людьми, заохочуючи до конструктивного діалогу і мирного вирішення конфліктів.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 16 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія. Народжений близько 314 року в Єгипті, Теодор змалку вирізнявся лагідною вдачею, твердою вірою і прагненням до молитви. Юнаком, ледве сягнувши підліткового віку, він рішуче обрав чернечу путь, полишивши світські турботи. Його привів до спільноти святого Пахомія глибокий внутрішній поклик до духовної досконалості. У монастирі він швидко став прикладом для інших: скромний, безмовний, працьовитий і відданий молитві, він виявив рідкісний внутрішній вогонь і цілковиту посвяту Богу.

Календар важливих подій за 16 травня

1648 рік — поблизу Жовтих Вод козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким завдало нищівної поразки армії Речі Посполитої під командуванням Стефана Потоцького, започаткувавши перебіг національно-визвольної війни;

1920 рік — канонізація Жанни д’Арк Римсько-католицькою церквою надала героїні французького народу статус святої;

1929 рік — у США відбулася перша офіційна церемонія вручення кінопремії “Оскар”, що стала новою віхою в історії світового кінематографа;

1954 рік — в табірному відділенні №3 Степового табору в Кенгірі (Казахстан) розпочалося Кенгірське повстання — масовий виступ політичних в’язнів проти радянської каральної системи;

1966 рік — влада КНР проголосила початок так званої “культурної революції” — масштабної кампанії, що кардинально змінила суспільно-політичне життя Китаю;

1975 рік — японська альпіністка Табеї Дзюнко увійшла в історію як перша жінка, яка підкорила вершину Евереста;

2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу на пісенному конкурсі “Євробачення”, отримавши 280 балів за результатами телеголосування в 36 країнах;

2008 рік — Україна офіційно стала 152-м членом Світової організації торгівлі (СОТ), що відкрило нові можливості для інтеграції держави у світову економічну систему.

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