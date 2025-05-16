З колишнього президента Франції Ніколя Саркозі зняли електронний браслет

Ніколя Саркозі з 7 лютого носив електронний браслет.

Фото: Getty Images

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Експрезидента Франції Ніколя Саркозі, якого було засуджено у справі про корупцію, умовно-достроково звільнили. 14 травня правоохоронці зняли з нього електронний браслет. Про це повідомило видання France Info.

Джерело підкреслює, що раніше Саркозі подавав клопотання про умовно-дострокове звільнення, оскільки йому виповнилось 70 років — згідно з французьким законодавством, такий вік може сприяти умовно-достроковому або гуманітарному звільненню, але не є автоматичною підставою.

При цьому на Саркозі все ще покладено низку зобовʼязань:

- він повинен отримувати попередній дозвіл судді з виконання покарань на будь-які поїздки тривалістю понад 15 днів і на будь-які поїздки за кордон,

- він зобовʼязаний зʼявлятися за викликами цього судді,

- приймати візити від служби пенітенціарної інтеграції та пробації.

Раніше ми писали, що експрезидент Франції Ніколя Саркозі подасть скаргу до ЄСПЛ після вироку у справі «прослушок».

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