Рубіо повідомив, коли США обговорять потенційну зустріч Трампа і Путіна

Марко Рубіо розповів про перспективи зустрічі Дональда Трампа і Путіна.

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Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що терміни зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним щодо припинення війни РФ проти Україну можуть бути обговорені після повернення американського лідера з турне Близьким Сходом, пише CNN.

Рубіо сказав, що потенційний час зустрічі з Путіним має вирішити особисто Трамп.

«Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку (Близьким Сходом. – Ред.), оскільки президент все ще перебуває за кордоном», – додав він.

Держсекретар зазначив, що США також стежитимуть за переговори представників України та Росії, які відбудуться 16 травня у Туреччині.

У Білому домі також заявили, що особиста зустріч Трампа та Путіна можу відбутися «дуже скоро».

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