Прорив у зусиллях зупинити війну можливий лише після прямих переговорів між Трампом і Путіним, — Рубіо

Держсекретар США заявив, що без особистого діалогу між Трампом і Путіним переговори між Україною та Росією навряд чи дадуть результат.

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Терміни можливої ​​зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним залежатимуть від підсумків переговорів Росії та України 16 травня у Стамбулі. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає Reuters.

Рубіо зазначив, що планує поїздку до Стамбула, де у п’ятницю має зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, а також з українською делегацією.

Водночас він зазначив, що не має високих очікувань від цих перемовин.

«На мою думку, прорив у переговорах не відбудеться доти, доки президент (Трамп) і президент Путін не обговорять це питання напряму», — сказав Рубіо.

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