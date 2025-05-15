Прорыв в усилиях остановить войну возможен только после прямых переговоров между Трампом и Путиным, — Рубио

Госсекретарь США заявил, что без личного диалога между Трампом и Путиным переговоры между Украиной и Россией вряд ли дадут результат.

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Сроки возможной встречи президента США Дональда Трампа с Путиным будут зависеть от итогов переговоров России и Украины 16 мая в Стамбуле. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт Reuters.

Рубио отметил, что планирует поездку в Стамбул, где в пятницу должен встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, а также с украинской делегацией.

В то же время он подчеркнул, что не возлагает больших надежд на эти переговоры.

«На мой взгляд, прорыва в переговорах не произойдёт до тех пор, пока президент (Трамп) и президент Путин не обсудят этот вопрос напрямую», — заявил Рубио.

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