Прорыв в усилиях остановить войну возможен только после прямых переговоров между Трампом и Путиным, — Рубио

Сроки возможной встречи президента США Дональда Трампа с Путиным будут зависеть от итогов переговоров России и Украины 16 мая в Стамбуле. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт Reuters.
Рубио отметил, что планирует поездку в Стамбул, где в пятницу должен встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, а также с украинской делегацией.
В то же время он подчеркнул, что не возлагает больших надежд на эти переговоры.
«На мой взгляд, прорыва в переговорах не произойдёт до тех пор, пока президент (Трамп) и президент Путин не обсудят этот вопрос напрямую», — заявил Рубио.
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