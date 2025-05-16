Дональд Трамп після візиту в ОАЕ не поїде до Туреччини

Дональд Трамп з ОАЕ полетить до Вашингтона.

Фото: lrt.lt

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп, який раніше допускав варіант з поїздкою в Туреччину, де заплановані переговори РФ і України, найімовірніше повернеться у США. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

За словами співрозмовника каналу, Трамп не відвідає Туреччину після того, як стало відомо, що Путін не буде присутній на переговорах.

Але, виступаючи в Об'єднаних Арабських Еміратів (третя і остання зупинка турне Трампа на Близькому Сході), президент США припустив, що найімовірніше далі він поїде додому.

«Ми поїдемо завтра… Це майже «пункт призначення невідомий». Ми отримуємо дзвінки: «Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?» Але ми, швидше за все, повернемося до Вашингтона, - сказав Трамп.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прорив у зусиллях зупинити війну можливий лише після прямих переговорів між Трампом і Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.