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Дональд Трамп після візиту в ОАЕ не поїде до Туреччини

08:24, 16 травня 2025
Дональд Трамп з ОАЕ полетить до Вашингтона.
Дональд Трамп після візиту в ОАЕ не поїде до Туреччини
Фото: lrt.lt
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Президент США Дональд Трамп, який раніше допускав варіант з поїздкою в Туреччину, де заплановані переговори РФ і України, найімовірніше повернеться у США. Про це повідомляє Sky News з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

За словами співрозмовника каналу, Трамп не відвідає Туреччину після того, як стало відомо, що Путін не буде присутній на переговорах.

Але, виступаючи в Об'єднаних Арабських Еміратів (третя і остання зупинка турне Трампа на Близькому Сході), президент США припустив, що найімовірніше далі він поїде додому.

«Ми поїдемо завтра… Це майже «пункт призначення невідомий». Ми отримуємо дзвінки: «Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?» Але ми, швидше за все, повернемося до Вашингтона, - сказав Трамп.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прорив у зусиллях зупинити війну можливий лише після прямих переговорів між Трампом і Путіним.

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США Дональд Трамп

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