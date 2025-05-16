Дональд Трамп после визита в ОАЭ не поедет в Турцию

Дональд Трамп из ОАЭ полетит в Вашингтон.

Фото: lrt.lt

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Президент США Дональд Трамп, который ранее допускал вариант поездки в Турцию, где запланированы переговоры РФ и Украины, скорее всего вернется в США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам собеседника канала, Трамп не посетит Турцию после того, как стало известно, что Путин не будет присутствовать на переговорах.

Однако, выступая в Объединенных Арабских Эмиратах (третья и последняя остановка турне Трампа по Ближнему Востоку), президент США предположил, что, скорее всего, дальше он поедет домой.

«Мы уезжаем завтра… Это почти «пункт назначения неизвестен». Нам звонят: «Вы можете быть здесь? Можете быть там?» Но мы, скорее всего, вернемся в Вашингтон», — сказал Трамп.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что прорыв в усилиях остановить войну возможен только после прямых переговоров между Трампом и Путиным.

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