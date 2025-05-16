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Воздушные силы сообщили о потере истребителя F-16

08:10, 16 мая 2025
Украинский истребитель выполнял задачу по отражению воздушного нападения противника.
Воздушные силы сообщили о потере истребителя F-16
Фото: USAF
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В ночь на 16 мая была потеряна связь с самолетом F-16, который принимал участие в отражении воздушной атаки. Пилот истребителя катапультировался и был эвакуирован. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, используя авиационную пушку.

«Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот увел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.

Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот был быстро найден и эвакуирован», — заявили в Воздушных силах.

Там также добавили, что самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.

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ВСУ

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