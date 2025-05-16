​Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16

Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.

Фото: USAF

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У ніч на 16 травня сталася втрата зв'язку з літаком F-16, який брав участь у відбитті повітряної атаки. Пілот винищувача катапультувався та був евакуйований. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.

«Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано», - заявили у Повітряних силах.

Також там додали, що самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.

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