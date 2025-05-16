Конкурс в административные апелляционные суды – все кандидаты удачно прошли собеседования, хотя не все до конца

ВККС изменила практику – 15 мая способными осуществлять правосудие в апелляционных административных судах признали всех.

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Первая палата ВККС 15 мая 2025 года провела собеседования еще с четырьмя претендентами на должности судей апелляционных административных судов.

Это уже четвертая группа из 67 кандидатов в административные апелляции, с которыми состоялись собеседования в рамках конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

«Судебно-юридическая газета» уже ранее сообщала, как проходили собеседования с кандидатами в административные апелляционные суды в первый, второй и третий день собеседований.

Собеседования с кандидатами 15 мая начались в 10:00, а завершились в 22:15.

Собеседования в этот день состоялись со следующими кандидатами:

1. САВИЦКАЯ Наталья Валентиновна – судья Сумского окружного административного суда.

Основные вопросы к кандидату возникли в связи с ее научной деятельностью – получением статуса доктора философии (по-старому – кандидата юридических наук) в феврале 2025 года и выполнением обязанностей судьи-спикера.

В частности, членов ВККС заинтересовало, как судья смогла найти время как на написание диссертации, так и на ее защиту.

Тема диссертации судьи – «Внутренняя независимость судьи административного суда как основа осуществления административного судопроизводства в Украине», специальность 081 «Право». Защита прошла в Сумском государственном университете.

Члены ВККС обратили внимание, что хотя Наталья Савицкая является судьей-спикером Сумского окружного административного суда, она вообще не пользуется социальными сетями.

«Для исполнения мною обязанностей судьи-спикера достаточно сайта суда и официальной страницы суда в социальной сети. Моя личная страница в социальной сети вряд ли улучшит внешнюю коммуникацию нашего суда», – рассказала Наталья Савицкая.

Член Комиссии Руслан Сидорович во время собеседования отметил, что на большинство вопросов судья пытается предоставлять «социально желаемые ответы», то есть пытается отвечать так, как хотелось бы членам ВККС. "По вашим ответам я не вижу вашей личности", - добавил Руслан Сидорович.

Также Наталья Савицкая не смогла припомнить содержание Бангалорских принципов поведения судьи.

Член ВККС Роман Сабодаш обратил внимание, что в своих судебных решениях судья неоднократно ссылается на решения ЕСПЧ, которые не касаются Украины как государства, да и вообще не переведены на украинский язык.

Наталья Савицкая сообщила, что, вероятно, она заимствовала соответствующие решения ЕСПЧ из постановлений Верховного Суда, а лично она эти решения не переводила и их содержание не проверяла.

Сын судьи еще в 2022 году уехал в Польшу, где учится в высшем учебном заведении.

Негативного вывода от Общественного совета добропорядочности в отношении кандидатки не поступило.

Результат судьи – 666,9 балла.

Согласно решению Комиссии, Наталья Савицкая единогласно была признана подтвердившей способность осуществлять правосудие в административном апелляционном суде

2. ГЕРГЕЛЕЙНИК Вячеслав Александрович – заместитель руководителя Правого департамента – руководитель управления обработки конституционных жалоб Конституционного Суда

К кандидату возникло множество вопросов в связи с нюансами его трудовой биографии и отношений с родственниками.

Так, во время своей карьеры Вячеслав Гергелейник работал на самых разных должностях. Он был деканом факультета в высшем учебном заведении МВД, осуществлял адвокатскую деятельность, работал в Высшем совете юстиции, Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады, являлся научным консультантом судьи КСУ.

Смену мест работы кандидат объяснил просто – «искал возможности для собственного развития».

Стать судьей апелляционного административного суда кандидат хочет как для повышения своего социального статуса, так и для улучшения материального положения.

Также Вячеслав Гергелейник сообщил, что для саморазвития он интересуется не только вопросами права, но и исследует поведение детей.

От ОСД претендент получил негативное заключение.

Представители общественности отметили, что отец и брат жены Вячеслава Гергелейника, будучи гражданами Украины, в 2014 году в социальных сетях поддерживали действия РФ в отношении Украины, а также сочувствовали пророссийским силам в Крыму и в Донбассе.

Родной брат кандидата является гражданином РФ.

Вячеслав Гергелейник сообщил, что с близкими родственниками жены он отношения не поддерживает, а потому не может отвечать за их действия.

Также он рассказал, что в принципе не следит за тем, что пишут родственники супруги в социальных сетях.

С 2022 года кандидат не поддерживает отношения и с братом, проживающим в РФ.

Кроме того, после 2014 года в РФ проживал сын Вячеслава Гергелейника, однако в дальнейшем он переехал в США, где проживает и сейчас.

В ОСД также обратили внимание, что у кандидата есть опыт представительства интересов одного из столичных монастырей УПЦ МП в имущественном споре с государством.

Кандидат все претензии в свой адрес отверг, сообщив, что лично он никаких симпатий по отношению к РФ не имеет и никогда не имел. Деятельность каких-либо структур, которые могут быть связаны с РФ, он тоже не поддерживает.

В итоге кандидат единогласно получил от ВККС 703,39 балла и был признан способным осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

Дальнейшую судьбу кандидата решит ВККС в пленарном составе.

3. ТАРНОВЕЦКИЙ Иван Игоревич – судья Хмельницкого окружного административного суда

Основные вопросы к судье возникли в связи с его судебной практикой и профессиональным развитием.

В частности, кандидат сообщил, что не слишком следит за развитием Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС) и программ искусственного интеллекта, которые могли бы помочь в профессиональной деятельности судьи.

"Любая технология должна быть нормативно закреплена, чтобы не было вопросов к судье относительно использования им определенных программ", - отметил судья касательно возможности использования искусственного интеллекта.

От ОСД судья получил негативный вывод.

Главная претензия была связана с тем, что в 2017 году Иван Тарновецкий развелся с женой, однако продолжал и дальше проживать вместе с ней. В ОСД заподозрили, что развод судьи может быть фиктивным.

Однако такую ​​ситуацию судья объяснил интересами детей.

Вместе с тем Иван Тарновецкий сообщил, что не интересуется ни имуществом бывшей жены, ни ее личной жизнью.

Следовательно, прояснить для ВККС и ОСД ситуацию с имуществом и доходами бывшей жены судья не смог.

Результат судьи – 655,45 балла.

Первая палата ВККС 5 голосами «за» и одним голосом «против» признала Ивана Тарновецкого соответствующим искомой должности.

Таким образом, судья снова встретится с ВККС, но уже в пленарном составе.

4. ШЕВЯКОВ Игорь Сергеевич – судья Полтавского окружного административного суда. Заместитель председателя суда.

К судьи возникло достаточно много вопросов в связи с его общественной активностью и публичной позицией относительно тех или иных событий в судебной власти.

Так, Игорю Шевякову вспомнили его выступление в дискуссионном клубе ассоциации «Добросуд» в 2024 году по поводу необходимости противодействия попыткам различных «центров влияния» установить контроль над судами и судьями.

«Что такое контроль? Мы имеем вот это в руках и можем влиять, а там, где контроль, – там есть давление. Где давление на суд – там суд контролируемый. Контролируемый суд, где есть давление – то там этот институт нивелируется как ценность гражданского общества как таковая, а на выходе мы получаем фашистскую Германию и Россию. Система может где-то контролировать внутри поведение персоналий, но именно контроля над судом быть не может», - рассказывал тогда Игорь Шевяков.

Членам ВККС судья сообщил, что под попытками контролировать суды он, в частности, имел в виду известный конфликт между органами судейского самоуправления/управления и Государственной аудиторской службой, которая в 2024 году пыталась проводить ревизионные проверки судов, хотя сама одновременно была стороной в делах, которые рассматривали административные суды.

Во время собеседования с членами ВККС судья также сообщил, что критически относится к деятельности таких органов как Этическая рада, Совещательная группа экспертов, Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС.

«Эти органы не эффективны. Они не дают нужного результата. Конкурсы на должности членов ВСП и судей КСУ неоднократно заканчивались без результата, к тому же такие конкурсы длятся достаточно долго», - рассказал Игорь Шевяков, попросив членов ВККС не слишком настаивать на раскрытии им этой темы во избежание политических оценок.

Однако при этом судья отметил, что в самом факте существования Этического совета, СГЭ и других аналогичных структур он проблемы не видит.

Интересно, что Игорь Шевяков в 2022-2024 годах дважды пытался стать членом ВККС, но неудачно.

К имеющимся проблемам судебной власти судья отнес также частое изменение законодательства и правовых позиций по делам административного судопроизводства.

Также судья рассказал, что в Полтавском окружном административном суде коллективу удалось создать комфортную для работы атмосферу, а все возникающие проблемы сразу же обсуждаются коллективом, а не замалчиваются.

Как результат, коллектив суда настолько дружен, что отмечает не только день создания суда, но и время от времени собирается вместе на природе.

Что касается саморазвития, то судья пишет диссертацию на соискание ученой степени доктора философии. Тема будущей диссертации – «Оценка трудовой деятельности в суде».

Также судья любит читать книги, путешествовать, любит пулевую стрельбу (имеет в собственности две единицы огнестрельного оружия), автомобили, увлекается восточной философией и боевыми искусствами.

Кроме того, судья активно занимается волонтерской деятельностью и на свои деньги приобрел для одного из военных подразделений микроавтобус.

Вместе с тем, от ОСД судья получил негативный вывод.

Претензии возникли в связи с корректностью заполнения судьей деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

Возникли подозрения, что судья некорректно указал доход от продажи одного из автомобилей, которым некоторое время он пользовался.

«Речь может идти о недостоверном декларировании. Проблема серьезная», - отметил в связи с этим член ВККС Роман Сабодаш.

«Друзья мои, я рассказал вам все, что мог», – обратился в конце собеседования к членам Комиссии Игорь Шевяков.

Результат судьи – 670,87 балла

Первая палата ВККС единогласно признала судью способным осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

Судьбу кандидата также решит Комиссия в пленарном составе.

Автор Вячеслав Хрипун

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