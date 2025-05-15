Трамп заявил, что не знает точно, куда отправится 16 мая, но, скорее всего, вернется в США

Президент США отметил, что получает много запросов о визитах, но вероятнее всего отправится в Вашингтон.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что 16 мая отправляется в поездку, однако окончательный пункт назначения пока не определен. Об этом он сообщил журналистам, передает Clash Report.

«Мы отправляемся завтра, пункт назначения неизвестен, потому что нам звонят: «Можете приехать сюда, можете быть там». Но, вероятно, завтра вернемся в Вашингтон», — заявил Трамп.

Подробности о возможных встречах пока не разглашаются.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что прорыв в усилиях остановить войну возможен только после прямых переговоров между Трампом и Путиным.

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