Трамп не приедет на переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Президент США рассматривал возможность личного участия во встрече при условии присутствия Путина.

Фото: BBC

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Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя американской администрации.

По информации источников, Трамп рассматривал возможность личного участия во встрече только при условии присутствия Путина. Однако после того, как Кремль обнародовал состав российской делегации без Путина, американский лидер решил отказаться от поездки.

Напомним, переговоры должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Российскую сторону будут представлять преимущественно чиновники второго эшелона.

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