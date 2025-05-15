Трамп не приїде на переговори між Україною та РФ в Стамбулі

Президент США розглядав можливість особистої участі у зустрічі за умови присутності Путіна.

Фото: BBC

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Президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представника американської адміністрації.

За інформацією джерел, Трамп розглядав можливість особистої участі у зустрічі лише за умови присутності Путіна. Однак після того, як Кремль оприлюднив склад російської делегації без Путіна, американський лідер вирішив відмовитися від поїздки.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

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