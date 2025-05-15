Практика судів
  1. У світі

Делегацію РФ на перемовинах з Україною у Стамбулі очолить Володимир Мединський

08:28, 15 травня 2025
Путін відправив на переговори до Стамбула делегацію без політичної ваги зразка 2022 року на чолі з Мединським.
Делегацію РФ на перемовинах з Україною у Стамбулі очолить Володимир Мединський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

15 травня о 10:00 за київським часом у Стамбулі розпочнуться переговори між Україною та Росією. Путін напередодні офіційно затвердив склад російської делегації, яка візьме участь у переговорах.

До складу делегації РФ увійшли:

  • Володимир Мединський — колишній міністр культури, нині помічник Путіна без реального політичного впливу;
  • Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ, але не ключовий дипломат;
  • Ігор Костюков — представник силового блоку, не політик;
  • Олександр Фомін — заступник міністра оборони, представник другого ешелону.

Усі учасники — технічні виконавці, які не приймають політичних рішень самостійно.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в авіаційних службах, російська делегація вже прибула до Туреччини. Їхній літак приземлився рано-вранці в четвер в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі.

Переговори, за інформацією турецьких ЗМІ, відбудуться в палаці Долмабахче — резиденції президента Туреччини, розташованій на березі Босфору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія путін Туреччина переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік, який доглядав за матір’ю, яка не здатна пересуватися, прийшов до ТЦК з документами на відстрочку, але його мобілізували – що вирішив суд

Військовозобов’язаний з'явився за повісткою до ТЦК з документами, що підтверджували його право на відстрочку, але там їх вирішили не розглядати – суд визнав дії ТЦК протиправними.

За умисний обхід санкцій будуть карати позбавленням волі до 10 років — комітет рекомендував прийняти законопроект Президента

Правоохоронний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроект Володимира Зеленського, яким пропонується карати позбавленням волі до 10 років за порушення чи умисний обхід санкцій.

Призначення експертизи з метою пошуку нових доказів обвинувачення фактично становить собою додаткове розслідування, що суперечить засадам кримінального процесу – Верховний Суд

Прокурора у скарзі вказував на необхідність призначення повторної експертизи під час судового провадження для встановлення нових обставин, які не були відомі на час досудового розслідування.

ТЦК мобілізував чоловіка, але не оформив документи щодо його військового обліку та призову – апеляційний суд визнав дії ТЦК протиправними

Мобілізація – це не хаотичні дії, які здійснюються на власний розсуд, а діяльність, що врегульована приписами законодавства – апеляційний суд частково задовольнив позов чоловіка.

За військовослужбовцями зберігатимуть авторські права на винаходи – Рада підтримала законопроект

Статут внутрішньої служби ЗСУ також доповнять нормою, що наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду