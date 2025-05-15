Делегацію РФ на перемовинах з Україною у Стамбулі очолить Володимир Мединський

Путін відправив на переговори до Стамбула делегацію без політичної ваги зразка 2022 року на чолі з Мединським.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

15 травня о 10:00 за київським часом у Стамбулі розпочнуться переговори між Україною та Росією. Путін напередодні офіційно затвердив склад російської делегації, яка візьме участь у переговорах.

До складу делегації РФ увійшли:

Володимир Мединський — колишній міністр культури, нині помічник Путіна без реального політичного впливу;

Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ, але не ключовий дипломат;

Ігор Костюков — представник силового блоку, не політик;

Олександр Фомін — заступник міністра оборони, представник другого ешелону.

Усі учасники — технічні виконавці, які не приймають політичних рішень самостійно.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в авіаційних службах, російська делегація вже прибула до Туреччини. Їхній літак приземлився рано-вранці в четвер в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі.

Переговори, за інформацією турецьких ЗМІ, відбудуться в палаці Долмабахче — резиденції президента Туреччини, розташованій на березі Босфору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.