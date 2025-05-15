Делегацію РФ на перемовинах з Україною у Стамбулі очолить Володимир Мединський

15 травня о 10:00 за київським часом у Стамбулі розпочнуться переговори між Україною та Росією. Путін напередодні офіційно затвердив склад російської делегації, яка візьме участь у переговорах.
До складу делегації РФ увійшли:
Усі учасники — технічні виконавці, які не приймають політичних рішень самостійно.
Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в авіаційних службах, російська делегація вже прибула до Туреччини. Їхній літак приземлився рано-вранці в четвер в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі.
Переговори, за інформацією турецьких ЗМІ, відбудуться в палаці Долмабахче — резиденції президента Туреччини, розташованій на березі Босфору.
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