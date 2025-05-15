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Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо та Ліндсі Гремом в Туреччині

08:10, 15 травня 2025
Сибіга передав бачення Зеленського щодо мирних зусиль американським партнерам.
Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо та Ліндсі Гремом в Туреччині
Фото: Х / Andrii Sybiha
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У межах міжнародних дипломатичних консультацій в Анталії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Сторони обговорили перспективи мирного врегулювання війни в Україні та узгодили подальші кроки у співпраці.

Як повідомив Сибіга, він передав американським партнерам бачення Президента Володимира Зеленського щодо досягнення справедливого миру та наголосив на важливості міжнародної координації.

«Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість», — зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що Росія поки не відповіла взаємністю на мирні ініціативи України. «Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну», — підкреслив український дипломат.

Фото: Х /  Andrii Sybiha

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МЗС Туреччина Андрій Сибіга Рубіо

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