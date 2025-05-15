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Андрей Сибига встретился с Марко Рубио и Линдси Грэмом в Турции

08:10, 15 мая 2025
Сибига передал видение Зеленского по мирным усилиям американским партнерам.
Андрей Сибига встретился с Марко Рубио и Линдси Грэмом в Турции
Фото: Х / Andrii Sybiha
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В рамках международных дипломатических консультаций в Анталии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования войны в Украине и согласовали дальнейшие шаги в сотрудничестве.

Как сообщил Сибига, он передал американским партнерам видение Президента Владимира Зеленского по достижению справедливого мира и подчеркнул важность международной координации.

«Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям Президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их вовлеченность», - отметил Сибига.

Он также отметил, что Россия пока не ответила взаимностью на мирные инициативы Украины. «Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену», - подчеркнул украинский дипломат.

Фото: Х /  Andrii Sybiha

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МИД Турция Андрей Сибига Рубио

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