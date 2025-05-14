Налоговая предлагает создать новый механизм, чтобы бизнес не шел в суд

ГНС предлагает ввести «налоговый компромисс» во избежание суда с бизнесом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для избежания судебных споров глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко предлагает ввести «налоговый компромисс». Об этом пишет LB.ua.

По его словам, по заблокированным налоговым накладным разблокировка без суда составляет 70–80 %, но по другим направлениям нужно улучшать статистику, «чтобы люди в суд не шли».

«В уголовном процессе есть соглашение о примирении или соглашение о признании вины, где прокурор может принять предварительное решение и согласовать наказание меньше, чем предусмотрено законом. Затем с этим соглашением обвиняемый с прокурором идут в суд — и судья либо утверждает это соглашение, либо нет», — отметил он.

В реальности это может выглядеть так:

прошла проверка, установили, что предприятие не доплатило 400 миллионов. Предприятие приходит на встречу, говорит: мы не можем заплатить всё, можем сейчас 300 или 350 млн, согласуйте, пожалуйста; если не согласуетесь, мы идём в суд.

«Если у меня или у сотрудников налоговой будут такие законные основания, мы можем заключить предварительное соглашение, согласиться на эти штрафы или остаток рассрочить на больший срок, и с этим пойдём, например, к судье. Так мы снизим процент судебных разбирательств, решений, кассаций стопроцентно. И сразу получим поступления в бюджет», — объяснил Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.