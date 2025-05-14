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Налоговая предлагает создать новый механизм, чтобы бизнес не шел в суд

21:55, 14 мая 2025
ГНС предлагает ввести «налоговый компромисс» во избежание суда с бизнесом.
Налоговая предлагает создать новый механизм, чтобы бизнес не шел в суд
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Для избежания судебных споров глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко предлагает ввести «налоговый компромисс». Об этом пишет LB.ua.

По его словам, по заблокированным налоговым накладным разблокировка без суда составляет 70–80 %, но по другим направлениям нужно улучшать статистику, «чтобы люди в суд не шли».

«В уголовном процессе есть соглашение о примирении или соглашение о признании вины, где прокурор может принять предварительное решение и согласовать наказание меньше, чем предусмотрено законом. Затем с этим соглашением обвиняемый с прокурором идут в суд — и судья либо утверждает это соглашение, либо нет», — отметил он.

В реальности это может выглядеть так:

прошла проверка, установили, что предприятие не доплатило 400 миллионов. Предприятие приходит на встречу, говорит: мы не можем заплатить всё, можем сейчас 300 или 350 млн, согласуйте, пожалуйста; если не согласуетесь, мы идём в суд.

«Если у меня или у сотрудников налоговой будут такие законные основания, мы можем заключить предварительное соглашение, согласиться на эти штрафы или остаток рассрочить на больший срок, и с этим пойдём, например, к судье. Так мы снизим процент судебных разбирательств, решений, кассаций стопроцентно. И сразу получим поступления в бюджет», — объяснил Кравченко.

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