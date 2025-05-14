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Податкова пропонує створити новий механізм, аби бізнес не йшов до суду

21:55, 14 травня 2025
ДПС пропонує запровадити «податковий компроміс», щоб уникнути суду з бізнесом.
Податкова пропонує створити новий механізм, аби бізнес не йшов до суду
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Для уникнення судових спорів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко пропонує запровадити «податковий компроміс». Про це пише LB.ua.

За його словами, по заблокованих податкових накладних розблокування без суду складає 70–80 %, але по інших напрямках треба підвищувати статистику, «щоб люди до суду не йшли».

«У кримінальному процесі є угода про примирення або угода про визнання винуватості, де прокурор може ухвалити попереднє рішення і погодити покарання менше, ніж передбачено законом. Потім з цією угодою обвинувачений з прокурором ідуть до суду — і суддя або затверджує цю угоду, або ні», - зазначив він.

У реальності це може виглядати так:

пройшла перевірка, встановили, що підприємство не доплатило 400 мільйонів. Підприємство приходить на зустріч, каже: ми не можемо заплатити все, можемо зараз 300 або 350 млн, погодьте, будь ласка; якщо не погоджуєтесь, ми йдемо до суду.

«Якщо в мене або у працівників податкової будуть такі законні підстави, ми можемо укласти попередню угоду, погодитися на ці штрафи або залишок розтермінувати на більший проміжок часу, і з цим підемо, наприклад, до судді. Так ми зменшимо відсоток судових розглядів, рішень, касацій стовідсотково. І відразу отримаємо надходження до бюджету», - пояснив Кравченко.

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