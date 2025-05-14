Податкова пропонує створити новий механізм, аби бізнес не йшов до суду

Для уникнення судових спорів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко пропонує запровадити «податковий компроміс». Про це пише LB.ua.
За його словами, по заблокованих податкових накладних розблокування без суду складає 70–80 %, але по інших напрямках треба підвищувати статистику, «щоб люди до суду не йшли».
«У кримінальному процесі є угода про примирення або угода про визнання винуватості, де прокурор може ухвалити попереднє рішення і погодити покарання менше, ніж передбачено законом. Потім з цією угодою обвинувачений з прокурором ідуть до суду — і суддя або затверджує цю угоду, або ні», - зазначив він.
У реальності це може виглядати так:
пройшла перевірка, встановили, що підприємство не доплатило 400 мільйонів. Підприємство приходить на зустріч, каже: ми не можемо заплатити все, можемо зараз 300 або 350 млн, погодьте, будь ласка; якщо не погоджуєтесь, ми йдемо до суду.
«Якщо в мене або у працівників податкової будуть такі законні підстави, ми можемо укласти попередню угоду, погодитися на ці штрафи або залишок розтермінувати на більший проміжок часу, і з цим підемо, наприклад, до судді. Так ми зменшимо відсоток судових розглядів, рішень, касацій стовідсотково. І відразу отримаємо надходження до бюджету», - пояснив Кравченко.
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