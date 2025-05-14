Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

Китай на 90 днів послаблює експортні обмеження щодо компаній США — частина нової торгової угоди.

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Китай призупиняє дію заборони на торгівлю та інвестиції щодо більш ніж десятка американських компаній у межах торговельної угоди, укладеної зі США.

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на міністерство торгівлі КНР, призупинення набуло чинності в середу і діятиме 90 днів.

Китай також тимчасово скасовує заходи експортного контролю для товарів, технологій і послуг військового призначення, що стосувалися 28 компаній США.

Зазначимо, що раніше Китай і США оголосили про досягнення домовленості щодо відтермінування на 90 днів торговельних мит, які обидві сторони ввели проти одне одного раніше.

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