Китай приостанавливает действие ряда мер экспортного контроля в отношении компаний США

Китай на 90 дней ослабляет экспортные ограничения в отношении компаний США — часть нового торгового соглашения.

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Китай приостанавливает действие запрета на торговлю и инвестиции в отношении более чем десятка американских компаний в рамках торгового соглашения, заключенного с США.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство торговли КНР, приостановка вступила в силу в среду и будет действовать 90 дней.

Китай также временно отменяет меры экспортного контроля для товаров, технологий и услуг военного назначения, которые касались 28 американских компаний.

Отметим, что ранее Китай и США объявили о достижении договоренности по отсрочке на 90 дней торговых пошлин, которые обе стороны ранее ввели друг против друга.

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