«Шахтер» победил «Динамо» и стал обладателем Кубка Украины по футболу

«Шахтер» вырвал Кубок Украины в драматичном финале с «Динамо» — победу принесли пенальти.

Источник фото: ФК Шахтер

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Донецкий «Шахтер» одолел киевское «Динамо» в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время матча на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «горняки» – 6:5.

Так, основное время матча завершилось вничью, поэтому игра перешла в овертаймы. За два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не сумела отличиться, поэтому обладатель трофея определялся в серии пенальти, где точнее оказался «Шахтер».

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