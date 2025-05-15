Мобилизованный с синдромом Туретта, который состоял на учете в психоневрологической больнице, оспаривал решение ВЛК: суд указал на устоявшуюся позицию ВС, что проверять диагноз – не компетенция суда

В исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения – что решил суд.

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Возможные нарушения ВЛК во время призыва не являются свидетельством непригодности. Вопрос определения диагноза и пригодности является дискреционными полномочиями ВЛК, а потому суд не вправе брать на себя полномочия этого органа.

На это указал в своем решении от 1 мая 2025 года по делу №280/471/25 Запорожский окружной административный суд (председательствующий судья – Юлия Калашник).

Суд отметил, что, рассматривая по существу споры по делам об оспаривании решений ВЛК, суд вправе проверить их законность только в пределах соблюдения процедуры принятия таких решений.

Вместе с тем, как следует из текста решения, суд не стал истребовать материалы, чтобы убедиться, была ли соблюдена процедура медицинского осмотра, установленная законодательством, как это, например, сделал другой окружной административный суд в подобном деле №160/33452/24.

Кроме того, судья привела позицию КАС ВС о том, что «признание процедуры призыва противоправной не влечет освобождения незаконно мобилизованного с военной службы». Вместе с тем, судя по тексту решения, истец не ставил в иске вопрос об освобождении со службы, а акцентировал внимание на нарушениях при проведении медицинского осмотра.

Обстоятельства дела

Итак, в исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения, из-за банального удержания оружия истец может убить или покалечить как себя, так и окружающих.

Согласно справке ВЛК истец признан пригодным к военной службе.

Вместе с тем, как указано в иске, во время прохождения ВЛК:

медицинского осмотра по существу не было, один и тот же врач проставил штампы «пригоден» во все графы;

действительное состояние здоровья истца было проигнорировано, истцу не было предоставлено возможности предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие, в том числе хронических психических заболеваний;

указанные документы не присоединили к личному делу, а фактический осмотр вообще не проводился;

истца не ознакомили с постановлением ВЛК.

В частности, в рамках медицинского осмотра ВЛК истцу не были проведены: лабораторные исследования (анализ крови, мочи, серологические анализы крови), электрокардиография, осмотр хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, как того требует Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №402.

В дальнейшем, 20.12.2024 согласно приказу начальника ТЦК истца направили в воинскую часть и предоставили статус военнослужащего.

Истец отмечает, что имеет хронические заболевания, а именно:

с детства состоял на учете в КНП «Областной клинический центр психоневрологической помощи и социально значимых болезней» ЗОР с диагнозами:

«Смешанное специфическое расстройство развития»;

«Психическое расстройство вследствие дисфункции головного мозга»;

Распространенные серийные комбинированные тики, резидуальный период на резидуальном фоне;

генерализованные тики;

Синдром Де Ла Туретта.

Итак, имеющаяся у истца медицинская документация и указанные в ней диагнозы подтверждают наличие у истца психических заболеваний и необходимость исключения истца из воинского учета на основании п. «а» ст. 18 Приложения №1 (пункт 1.2 главы 1 раздела II) Положения о ВЛК в ВСУ №402.

Кроме того, 31.01.2019 истец был признан непригодным/ограниченно пригодным к военной службе (ст. 216 Расписания болезней, приказ МО Украины №402). Соответствующее решение было принято медицинской комиссией при ТЦК, о чем имеется соответствующая отметка в военном билете серии от 20.04.2011. Просит исковые требования удовлетворить.

Указывает на то, что действительное состояние здоровья было проигнорировано, указанные документы не присоединили к личному делу, а фактический осмотр вообще не проводился.

Исковые требования были обращены к ТЦК и военно-врачебной комиссии при коммунальном некоммерческом предприятии «Клиника «Семейный врач» Широковского сельского совета, а именно, истец просил:

признать противоправным медицинский осмотр;

признать противоправной и отменить справку ВЛК о признании его пригодным;

обязать ВЛК провести повторный медицинский осмотр;

признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК, которым истца направили на военную службу в воинскую часть.

Что решил суд

Суд обращает внимание на то, что согласно Положению №402, в случае несогласия с решениями госпитальных и гарнизонных ВЛК, лицо имеет право обратиться в ВЛК высшего уровня с соответствующей жалобой, а в случае несогласия с ВЛК высшего уровня – обратиться в ЦВЛК или в суд.

Однако нет данных о том, что истец обращался в региональную ВЛК с жалобой или заявлением относительно пересмотра постановления ВЛК, изложенного в справке ВЛК от 19.12.2024 о пригодности истца. Не предоставил истец также доказательств обращения с жалобой в ЦВЛК.

Учитывая изложенное выше, суд пришел к выводу, что проверка решения госпитальной (гарнизонной) ВЛК на предмет того, были ли соблюдены все условия и критерии, предусмотренные Положением №402 при проведении медицинского осмотра военнослужащего, относится к функциям ВЛК региона или ЦВЛК, а окончательного решения, подлежащего судебному обжалованию, относительно пригодности истца к военной службе и установления причинной связи заболеваний, ВЛК региона или ЦВЛК (в пределах дела) не принимали, поэтому истец не соблюдал требований Положения №402 относительно процедуры обжалования результатов медицинского осмотра, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований административного иска.

Аналогичная правовая позиция, как указал суд, изложена в постановлениях Верховного Суда от 26.02.2025 по делам №240/13173/22 и №600/3273/22-а.

Также суд обратил внимание на постановление от 10 февраля 2022 года по делу №160/7153/20, в котором Верховный Суд подчеркнул, что проверка правильности принятого ВЛК решения исключительно по медицинским показателям не входит в компетенцию административного суда.

Административный суд не вмешивается и не может вмешиваться в дискрецию (свободное усмотрение) субъекта властных полномочий за пределами проверки по названным критериям.

Аналогичного вывода достиг Верховный Суд в постановлениях от 12 февраля 2021 года по делу №820/5570/16 и от 12 июня 2020 года по делу №810/5009/18 о том, что предоставление оценки диагнозу истца на предмет того, подпадает ли он под действие статей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, выходит за пределы судебного разбирательства суда.

Итак, вопрос определения наличия или отсутствия определенного диагноза у истца и его пригодности (непригодности) к военной службе по результатам медицинского обследования является дискреционными полномочиями ВЛК, а потому суд не вправе брать на себя полномочия этого органа.

Рассматривая по существу споры по делам об оспаривании решений ВЛК, суд вправе проверить их законность только в пределах соблюдения процедуры принятия таких решений. Однако суд не может осуществлять собственную оценку обоснованности принятия определенного вывода, поскольку суд не является специализированным учреждением в медицинской сфере.

Учитывая приведенное, суд приходит к выводу о преждевременности обращения истца в суд с требованиями. Подобный правовой вывод изложен в постановлениях Верховного Суда от 26.02.2025 по делам №240/13173/22 и №600/3273/22-а.

Другие требования к другому ответчику являются производными, в связи с чем не подлежат удовлетворению.

К тому же, как отметил суд, «возможные нарушения ВЛК при КНП «Клиника «Семейный врач» относительно медицинского осмотра истца во время его призыва не являются свидетельством непригодности истца к военной службе и не являются основанием для освобождения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет исчерпывающий перечень таких оснований».

Суд также добавил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу.

«Аналогично проведение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией в порядке, определенном Положением №402, также не повлияет на восстановление нарушенного права истца в контексте процедуры призыва истца на военную службу, которая является предметом спора к ответчику-2.

Такая правовая позиция изложена Верховным Судом в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23», – отметил суд в решении.

Далее Запорожский админсуд процитировал постановление КАС ВС от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23 по иску военнослужащего к районному ТЦК и воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательства принять решение об освобождении со службы. В нем КАС ВС указал, что «признание процедуры призыва противоправной не влечет освобождения незаконно мобилизованного с военной службы, то есть не восстанавливает предыдущее положение лица, призванного на военную службу».

Запорожский админсуд привел цитату из указанного решения КАС ВС, а именно, что «выбранный же истцом способ защиты нарушенного права, который в дальнейшем применили суды обеих инстанций по результатам рассмотрения дела, освобождение с военной службы является неэффективным, поскольку не решает правомерности акта, который принимается по результату проведенной процедуры призыва истца на военную службу. Такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые урегулированы другими правовыми нормами, что не исследовалось судами предыдущих инстанций, и создаст ситуацию неисполнимости судебного решения».

Вместе с тем, среди исковых требований в этом деле не было требования об освобождении истца с военной службы.

В итоге суд отказал мужчине.

Автор: Наталя Мамченко

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