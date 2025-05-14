Зеленский назначил Наримана Джелялова послом Украины в Турции

Зеленский назначил нового посла Украины в Турции – им стал Нариман Джелялов.

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Президент Владимир Зеленский назначил Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике.

Соответствующий указ 305/2025 Глава государства подписал 14 мая.

«Назначить ДЖЕЛЯЛОВА Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике», – говорится в документе.

Напомним, что заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова освободили из российского плена в июне прошлого года.

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