Зеленский назначил Наримана Джелялова послом Украины в Турции

Президент Владимир Зеленский назначил Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике.
Соответствующий указ 305/2025 Глава государства подписал 14 мая.
«Назначить ДЖЕЛЯЛОВА Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике», – говорится в документе.
Напомним, что заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова освободили из российского плена в июне прошлого года.
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