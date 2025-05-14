Зеленский: я жду, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги стоит предпринимать Украине

Зеленский заявил, что ожидает содержательных переговоров и Путина в Турции.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает, кто прибудет в Турцию от России – тогда Украина будет определяться с форматом и какими шагами стоит действовать. Об этом он сказал в вечернем обращении к гражданам 14 мая.

По словам Президента, весь мир ждет ответа от Путина, но РФ тянет время. Украина ожидает содержательных переговоров.

«Сегодня мы провели несколько совещаний с командой по поводу формата в Турции. Я жду, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит предпринимать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительные. Но мы также слышим, что Президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции», – сказал Президент.

По его словам, приезд Трампа может стать самым сильным аргументом.

«Ответы на все вопросы об этой войне – почему она началась, почему она продолжается – все эти ответы находятся в Москве. Как закончится война, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра – в Турции», – отметил он.

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