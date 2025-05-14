Зеленський: я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Зеленський заявив, що чекає на змістовні переговори та Путіна у Туреччині.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, хто прибуде до Туреччини від Росії – тоді Україна буде визначатися з форматом і які кроки варто робити. Про це він сказав у вечірньому зверненні до громадян 14 травня.

За словами Президента, весь світ очікую відповіді від Путіна, але РФ затягує. Україна чекає на змістовні переговори.

«Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що Президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині», - сказав Президент.

За його словами, приїзд Трампа може стати найбільш сильним аргументом.

«Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – усі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині», - вказав він.

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