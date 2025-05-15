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Мужчина, который ухаживал за матерью, неспособной передвигаться, пришел в ТЦК с документами на отсрочку, но его мобилизовали – что решил суд

08:15, 15 мая 2025
Военнообязанный явился по повестке в ТЦК с документами, подтверждающими его право на отсрочку, но там их решили не рассматривать – суд признал действия ТЦК противоправными.
Мужчина, который ухаживал за матерью, неспособной передвигаться, пришел в ТЦК с документами на отсрочку, но его мобилизовали – что решил суд
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Мужчина, имея право на отсрочку в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с постоянным уходом за своей матерью, 29 января 2025 года обратился средствами почтовой связи в ТЦК с заявлением и необходимыми документами, подтверждающими право на отсрочку, относительно оформления ему справки об отсрочке в порядке, определенном постановлением Кабмина №560.

Кроме того, 29 января 2025 года истец лично явился по повестке в ТЦК и, имея при себе еще один экземпляр заявления о предоставлении отсрочки, предоставил его представителю ТЦК.

Однако такой экземпляр заявления был возвращен истцу без принятия к рассмотрению, а истца направили для прохождения ВЛК, по результатам которой 30 января его отправили для прохождения военной службы.

После прибытия в воинскую часть истец сообщил ответственному работнику о противоправных действиях руководства ТЦК и о незаконной мобилизации, а также о наличии у него оснований для отсрочки от призыва, показав экземпляр заявления с приложениями.

В воинской части отметили, что по этим основаниям истец не может быть уволен с военной службы на основании поданного рапорта, поскольку такое основание отсутствует в Законе «О воинской обязанности и военной службе».

Истец обратился в суд, поскольку считает, что действия по его мобилизации являются незаконными, так как он имеет право на отсрочку.

Указал, что он содержит мать, которая, согласно заключению о наличии нарушения функций организма, из-за которых неизлечимо больные лица не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждаются в социальной услуге по уходу на непрофессиональной основе (форма 080-4/о), а также выписке из постановления врачебно-консультативной комиссии по состоянию своего здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе.

Отметил, что ТЦК не предоставил истцу возможности ознакомиться с приказом о мобилизации и обжаловать его в соответствии с действующим законодательством.

Что решил суд

Решение по этому делу №460/2591/25 14 апреля 2025 года вынес Ровенский окружной административный суд.

Как установлено судом, мужчина состоял на воинском учете в ТЦК как не пригодный к военной службе в мирное время и ограниченно пригодный в военное время.

В январе 2025 года истец средствами почтовой связи направил в ТЦК заявление на имя председателя комиссии, начальнику ТЦК, о предоставлении отсрочки от призыва в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона №3543-ХІІ, которое соответствует заявлению, утвержденному приложением 4 к Порядку №560.

К заявлению были приложены, в частности, копия заключения о наличии нарушения функций организма, из-за которых неизлечимо больные лица не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждаются в социальной услуге по уходу на непрофессиональной основе; копия выписки из постановления ВКК; акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода и т.д.

Указанные документы соответствуют перечню документов, указанных в подпункте 9 п. 1 приложения 5 к Порядку №560. Заявление с приложениями получено ТЦК, что подтверждается рекомендованным уведомлением о вручении почтового отправления.

Таким образом, в день принятия спорного приказа начальника ТЦК в распоряжении ТЦК имелось заявление истца о предоставлении ему отсрочки, которое подлежало рассмотрению комиссией, а истец – не подлежал призыву.

Кроме того, экземпляр заявления с приложениями истец предъявил работнику ТЦК 29.01.2025, явившись по повестке, однако заявление для регистрации не приняли, а возвратили истцу.

Суд принимает во внимание, что ТЦК указанные обстоятельства не оспаривал и никаким образом не опровергнул, что свидетельствует в пользу вывода о согласии ТЦК с изложением обстоятельств искового заявления.

Поскольку истец лично явился в ТЦК по повестке, у суда отсутствуют основания ставить под сомнение доводы истца относительно предъявления работнику ТЦК экземпляра заявления.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что ТЦК на момент начала проведения мобилизационных действий в отношении истца (29.01.2025), а также на момент принятия спорного приказа от 30.01.2025 в части мобилизации истца, обладал достаточной информацией о том, что истцом в установленном порядке подано заявление о предоставлении ему отсрочки от призыва, а, следовательно, в соответствии с абз. 9 п. 60 Порядка №560 истец не подлежал призыву на военную службу до принятия комиссией соответствующего решения.

В материалах дела отсутствуют доказательства рассмотрения ТЦК заявления истца о предоставлении ему отсрочки и принятия комиссией решения по результатам его рассмотрения до принятия спорного приказа.

Таким образом, осуществляя 30.01.2025 мобилизационные действия в отношении истца и включая его в приказ от 30.01.2025 о призыве, ТЦК действовал не в пределах и не в порядке, предусмотренных Конституцией и законами Украины, а, следовательно, противоправно.

Статьей 19 Конституции предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами.

С учетом вышеуказанного, суд пришел к выводу, что приказ начальника ТЦК в части призыва на военную службу истца является противоправным и подлежит отмене.

Учитывая изложенное, принимая во внимание непредставление субъектом властных полномочий отзыва на иск без уважительных причин, что квалифицировано судом как признание иска (ч. 4 ст. 159 КАСУ), суд пришел к выводу, что иск в этой части подлежит удовлетворению.

Относительно исковых требований о признании противоправным и отмене приказа командира воинской части от 30.01.2025 и обязательства принять решение об исключении истца из списков личного состава, суд отмечает следующее.

Как установлено судом, в пределах спорных правоотношений нарушено право истца на надлежащую процедуру призыва до решения поданного им заявления об отсрочке. Вместе с тем, наличие или отсутствие оснований для предоставления отсрочки выходит за пределы судебного спора.

В связи с этим суд отмечает, что на момент призыва приказом начальника ТЦК на военную службу истец находился в статусе военнообязанного, а после принятия командиром воинской части приказа истец приобрел статус военнослужащего.

Суд считает, что требования об отмене приказа и обязательства уволить истца с военной службы выходят за пределы правоотношений между ТЦК и истцом относительно порядка его призыва.

Иными словами, такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые урегулированы другими правовыми нормами, а потому нарушение ТЦК процедуры призыва не может быть самостоятельным и достаточным основанием для отмены приказа командира воинской части.

При этом материалами судебного дела не подтверждается, что воинская часть по состоянию на 30.01.2025 обладала какой-либо документально подтвержденной информацией относительно обращения истца с заявлением в ТЦК о предоставлении отсрочки.

Военнослужащий реализует свое право на увольнение с военной службы путем подачи по команде соответствующего рапорта и документов, подтверждающих основания увольнения.

Вместе с тем, в материалах судебного дела отсутствуют доказательства обращения истца к командиру по команде (в порядке подчиненности) с рапортом об увольнении с военной службы.

Факт осуществления истцом постоянного ухода за матерью, которая нуждается в постоянном постороннем уходе, при этом не является лицом с инвалидностью I или II группы, не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона №2232-XII, которая определяет исчерпывающий перечень таких оснований.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что исковые требования о признании противоправным и отмене приказа о зачислении истца в списки личного состава воинской части и об обязательствах командира принять решение об исключении из списков личного состава не соответствуют сути нарушенного права истца. Следовательно, такие требования удовлетворению не подлежат.

Аналогичный правовой подход применен Верховным Судом в постановлении от 5.02.2025 по делу №160/2592/23.

Итак, суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК, но в удовлетворении остальных исковых требований отказал.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд сообщил, что вынес решение, из которого следует, что установление факта нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к необходимости увольнения незаконно мобилизованного мужчины с военной службы. Речь идет о деле №160/2592/23, постановление по которому вынесла 5 февраля 2025 года коллегия судей – Сергей Уханенко, Олеся Радишевская и Ольга Кашпур.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд судебная практика ТЦК мобилизация военнообязанный

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Мужчина, который ухаживал за матерью, неспособной передвигаться, пришел в ТЦК с документами на отсрочку, но его мобилизовали – что решил суд

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