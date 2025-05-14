Зеленський призначив Нарімана Джелялова послом України у Туреччині

Зеленський призначив нового посла України в Туреччині — ним став Наріман Джелялов.

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Президент Володимир Зеленський призначив Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці.

Відповідний указ 305/2025 Глава держави підписав 14 травня.

« Призначити ДЖЕЛЯЛОВА Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова звільнили з російського полону у червні минулого року.

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