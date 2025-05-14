«Шахтар» переміг «Динамо» і став володарем Кубка України з футболку

«Шахтар» вирвав Кубок України у драматичному фіналі з «Динамо» — перемогу принесли пенальті.

Джерело фото: ФК Шахтар

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Донецький «Шахтар» здолав київське «Динамо» у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися «гірники» – 6:5.

Так, основний час поєдинку завершився внічию, тому гра перейшла до екстратаймів. За два додаткові тайми по 15 хвилин жодна з команд відзначитися не зуміла, тому володар трофею визначався у серії пенальті, де точнішими виявився «Шахтар».

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