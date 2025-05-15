Делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле возглавит Владимир Мединский

15 мая в 10:00 по киевскому времени в Стамбуле начнутся переговоры между Украиной и Россией. Путин накануне официально утвердил состав российской делегации, которая примет участие в переговорах.
В состав делегации РФ вошли:
- Владимир Мединский - бывший министр культуры, ныне помощник Путина без реального политического влияния;
- Михаил Галузин - заместитель министра иностранных дел, но не ключевой дипломат;
- Игорь Костюков - представитель силового блока, не политик;
- Александр Фомин - заместитель министра обороны, представитель второго эшелона.
Все участники - технические исполнители, которые не принимают политических решений самостоятельно.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в авиационных службах, российская делегация уже прибыла в Турцию. Их самолет приземлился рано утром в четверг в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.
Переговоры, по информации турецких СМИ, состоятся во дворце Долмабахче - резиденции президента Турции, расположенной на берегу Босфора.
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