Делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле возглавит Владимир Мединский

Путин отправил на переговоры в Стамбул делегацию без политического веса образца 2022 года во главе с Мединским.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

15 мая в 10:00 по киевскому времени в Стамбуле начнутся переговоры между Украиной и Россией. Путин накануне официально утвердил состав российской делегации, которая примет участие в переговорах.

В состав делегации РФ вошли:

- Владимир Мединский - бывший министр культуры, ныне помощник Путина без реального политического влияния;

- Михаил Галузин - заместитель министра иностранных дел, но не ключевой дипломат;

- Игорь Костюков - представитель силового блока, не политик;

- Александр Фомин - заместитель министра обороны, представитель второго эшелона.

Все участники - технические исполнители, которые не принимают политических решений самостоятельно.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в авиационных службах, российская делегация уже прибыла в Турцию. Их самолет приземлился рано утром в четверг в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Переговоры, по информации турецких СМИ, состоятся во дворце Долмабахче - резиденции президента Турции, расположенной на берегу Босфора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.