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Делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле возглавит Владимир Мединский

08:28, 15 мая 2025
Путин отправил на переговоры в Стамбул делегацию без политического веса образца 2022 года во главе с Мединским.
Делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле возглавит Владимир Мединский
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15 мая в 10:00 по киевскому времени в Стамбуле начнутся переговоры между Украиной и Россией. Путин накануне официально утвердил состав российской делегации, которая примет участие в переговорах.

В состав делегации РФ вошли:

- Владимир Мединский - бывший министр культуры, ныне помощник Путина без реального политического влияния;

- Михаил Галузин - заместитель министра иностранных дел, но не ключевой дипломат;

- Игорь Костюков - представитель силового блока, не политик;

- Александр Фомин - заместитель министра обороны, представитель второго эшелона.

Все участники - технические исполнители, которые не принимают политических решений самостоятельно.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в авиационных службах, российская делегация уже прибыла в Турцию. Их самолет приземлился рано утром в четверг в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Переговоры, по информации турецких СМИ, состоятся во дворце Долмабахче - резиденции президента Турции, расположенной на берегу Босфора.

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россия путин Турция переговоры

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