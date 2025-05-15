Практика судів
  1. У світі

Трамп заявив, що не знає точно, куди вирушить 16 травня, але, швидше за все, повернеться до США

21:06, 15 травня 2025
Президент США зазначив, що отримує багато запитів про візити, але найімовірніше вирушить до Вашингтона.
Трамп заявив, що не знає точно, куди вирушить 16 травня, але, швидше за все, повернеться до США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що 16 травня вирушає в поїздку, проте остаточний пункт призначення поки не визначений. Про це він повідомив журналістам, передає Clash Report.

«Ми вирушаємо завтра, пункт призначення невідомий, тому що нам телефонують: «Чи можете приїхати сюди, чи можете бути там». Але, ймовірно, завтра повернемося до Вашингтона», — сказав Трамп.

Деталі щодо можливих зустрічей наразі не розголошуються.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прорив у зусиллях зупинити війну можливий лише після прямих переговорів між Трампом і Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив не публікувати схвалені дорожні карти з питань судової реформи та реформи держслужби для переговорів з ЄС

У розпорядженні Кабміну йдеться про те, що ці дорожні карти з питань верховенства права, з питань функціонування демократичних інституцій та з питань реформи державного управління «додаються», але уряд так їх і не опублікував.

Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.

Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

До українського законодавства запроваджують «правило Болар», що дозволить знизити ціни на ліки – Верховна Рада прийняла закон

Прийнятий закон передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат, що дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів.

Депутати підтримали законопроект про скасування перевірок для отримання віз певними іноземцями

Нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, і базуються виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС, без розгляду заяв по суті, зазначають автори законопроекту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду