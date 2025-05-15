Трамп заявив, що не знає точно, куди вирушить 16 травня, але, швидше за все, повернеться до США

Президент США зазначив, що отримує багато запитів про візити, але найімовірніше вирушить до Вашингтона.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що 16 травня вирушає в поїздку, проте остаточний пункт призначення поки не визначений. Про це він повідомив журналістам, передає Clash Report.

«Ми вирушаємо завтра, пункт призначення невідомий, тому що нам телефонують: «Чи можете приїхати сюди, чи можете бути там». Але, ймовірно, завтра повернемося до Вашингтона», — сказав Трамп.

Деталі щодо можливих зустрічей наразі не розголошуються.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прорив у зусиллях зупинити війну можливий лише після прямих переговорів між Трампом і Путіним.

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