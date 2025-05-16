Рубио сообщил, когда США обсудят потенциальную встречу Трампа и Путина

Марко Рубио рассказал о перспективах встречи Дональда Трампа и Путина.

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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что сроки встречи президента США Дональда Трампа с Путиным по вопросу прекращения войны РФ против Украины могут быть обсуждены после возвращения американского лидера из турне по Ближнему Востоку, пишет CNN.

Рубио сказал, что потенциальное время встречи с Путиным должен определить лично Трамп.

«Мы должны решить, как это реализовать. Поэтому, вероятно, мы подождем, пока он завершит свою поездку (по Ближнему Востоку. – Ред.), поскольку президент все еще находится за границей», – добавил он.

Госсекретарь отметил, что США также будут следить за переговорами представителей Украины и России, которые состоятся 16 мая в Турции.

В Белом доме также заявили, что личная встреча Трампа и Путина может состояться «очень скоро».

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