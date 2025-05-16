С бывшего президента Франции Николя Саркози сняли электронный браслет

Бывшего президента Франции Николя Саркози, который был осужден по делу о коррупции, условно-досрочно освободили. 14 мая правоохранительные органы сняли с него электронный браслет. Об этом сообщило издание France Info.
Источник подчеркивает, что ранее Саркози подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, поскольку ему исполнилось 70 лет — согласно французскому законодательству, этот возраст может способствовать условно-досрочному или гуманитарному освобождению, но не является автоматическим основанием.
При этом на Саркози все еще наложен ряд обязательств:
Ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози подаст жалобу в ЕСПЧ после приговора по делу «прослушек».
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