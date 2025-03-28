Экс-президенту Франции Николя Саркози грозит 7 лет тюрьмы и штраф в размере 300 тысяч евро

Прокуратура Франции требует до семи лет заключения для Николя Саркози по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании.

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Французская прокуратура требует приговорить бывшего президента страны Николя Саркози к семи годам заключения по делу о нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Об этом информирует телеканал BFM-TV.

Кроме тюремного наказания, сторона обвинения просит обязать Саркози выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а также лишить его права участвовать в каких-либо выборах в течение следующих пяти лет.

По информации французских СМИ, окончательный приговор по делу ожидается уже в ближайшие недели.

Следователи утверждают, что во время избирательной кампании Саркози незаконно получил десятки миллионов евро от правительства ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Как известно, Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бывшего президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет в рамках исполнения приговора по так называемому «делу о прослушке». Саркози является фигурантом еще нескольких уголовных дел, в частности относительно вероятного незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года из ливийских источников, а также дела Bygmalion, связанного с превышением расходов во время выборов 2012 года. В последнем он был признан виновным в 2021 году и приговорен к одному году заключения с возможностью отбывания наказания дома под электронным наблюдением.

Добавим, экспрезидент Франции Николя Саркози заявил, что подаст жалобу в ЕСПЧ после приговора по делу «прослушок».

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