Канада больше не считает США надежным союзником — премьер Марк Карни

По словам премьера, Канада потеряла доверие к США из-за торговых пошлин.

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Соединенные Штаты утратили статус надежного экономического партнера для его страны, сообщает The New York Times.

Во время выступления в Оттаве он подчеркнул, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины вынуждают Канаду серьезно пересмотреть собственную экономическую стратегию и более активно искать альтернативных партнеров.

«Очевидно, что Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером», – подчеркнул Карни, отметив, что отношения между странами существенно изменились.

Премьер-министр добавил, что Канаде необходимо оперативно расширить торговые связи с другими странами.

Карни сообщил, что в ближайшее время планирует провести разговор с Дональдом Трампом, а также отметил, что профильные канадские министры уже запланировали консультации со своими американскими коллегами.

Кроме того, он объявил о намерениях Канады ввести собственные ответные пошлины против США. Однако окончательное решение по их введению будет принято лишь после 2 апреля, когда вступят в силу американские тарифы. По словам премьера, Канада сначала намерена проанализировать дополнительные торговые меры США, прежде чем предпринимать конкретные ответные действия.

«Мы узнаем гораздо больше через неделю, и тогда дадим ответ», – заявил Карни.

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