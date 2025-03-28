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Как получить статус личности с инвалидностью в результате войны — алгоритм действий

10:19, 28 марта 2025
Порядок действий, чтобы оформить статус лица с инвалидностью из-за войны войны, включая подачу заявления, необходимые документы и обжалования в случае отказа.
Как получить статус личности с инвалидностью в результате войны — алгоритм действий
Фото:и armyinform.com.ua
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Люди, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время военных действий, могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как это сделать.

Кто имеет право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны

Люди, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время:

  • защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы;
  • участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечениюнациональной безопасности и обороны;
  • пребывания в государствах, где велись боевые действия;
  • участия в акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 год аза евроинтеграцию и против режима Януковича;
  • во время выполнения работ, связанных с разминированием боеприпасов и др.

Как и куда подавать заявление

  • в письменной форме — в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или ЦПАУ;
  • в электронной форме — через Дію или Реестр административных услуг.

Какие документы необходимы:

  • если документы подает законный представитель — копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
  • копии справки ВПЛ (при наличии);
  • справка о несудимости, сформированная через Дію не позднее чем за 5 календарных дней до момента заполнения заявления;
  • выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;
    фото;
  • копии документов, подтверждающих участие в АТО, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ*.

*Перечень документов указан в Постановлении КМУ от 8 сентября 2015 г. № 685 и в Постановлении КМУ от 25 апреля 2018 г. № 306.

Сколько рассматривается заявление:

В течение одного месяца.

Основания для отказа в предоставлении статуса:

  • отсутствие необходимых документов;
  • предоставление ложных сведений;
  • обнаружение подделок в поданных документах;
  • наличие обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время участия в АТО, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ;
  • причина инвалидности вследствие ранения не связана с участием в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Как обжаловать решение об отказе:

Подать письменное заявление о пересмотре решения в орган, который принял решение.

Также обжаловать решение можно в суде. Для этого нужно подать исковое заявление, в котором обосновать нарушение прав.

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