Как получить статус личности с инвалидностью в результате войны — алгоритм действий

10:19, 28 марта 2025
Порядок действий, чтобы оформить статус лица с инвалидностью из-за войны войны, включая подачу заявления, необходимые документы и обжалования в случае отказа.
Фото:и armyinform.com.ua
Люди, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время военных действий, могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как это сделать.
Кто имеет право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны
Люди, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время:
- защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы;
- участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечениюнациональной безопасности и обороны;
- пребывания в государствах, где велись боевые действия;
- участия в акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 год аза евроинтеграцию и против режима Януковича;
- во время выполнения работ, связанных с разминированием боеприпасов и др.
Как и куда подавать заявление
- в письменной форме — в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или ЦПАУ;
- в электронной форме — через Дію или Реестр административных услуг.
Какие документы необходимы:
- если документы подает законный представитель — копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- копии справки ВПЛ (при наличии);
- справка о несудимости, сформированная через Дію не позднее чем за 5 календарных дней до момента заполнения заявления;
- выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;
фото;
- копии документов, подтверждающих участие в АТО, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ*.
*Перечень документов указан в Постановлении КМУ от 8 сентября 2015 г. № 685 и в Постановлении КМУ от 25 апреля 2018 г. № 306.
Сколько рассматривается заявление:
В течение одного месяца.
Основания для отказа в предоставлении статуса:
- отсутствие необходимых документов;
- предоставление ложных сведений;
- обнаружение подделок в поданных документах;
- наличие обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время участия в АТО, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ;
- причина инвалидности вследствие ранения не связана с участием в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Как обжаловать решение об отказе:
Подать письменное заявление о пересмотре решения в орган, который принял решение.
Также обжаловать решение можно в суде. Для этого нужно подать исковое заявление, в котором обосновать нарушение прав.
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