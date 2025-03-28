Как получить статус личности с инвалидностью в результате войны — алгоритм действий

Порядок действий, чтобы оформить статус лица с инвалидностью из-за войны войны, включая подачу заявления, необходимые документы и обжалования в случае отказа.

Фото:и armyinform.com.ua

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Люди, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время военных действий, могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как это сделать.

Кто имеет право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны

Люди, которые получили инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время:

защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы;

участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечениюнациональной безопасности и обороны;

пребывания в государствах, где велись боевые действия;

участия в акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 год аза евроинтеграцию и против режима Януковича;

во время выполнения работ, связанных с разминированием боеприпасов и др.

Как и куда подавать заявление

в письменной форме — в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или ЦПАУ;

в электронной форме — через Дію или Реестр административных услуг.

Какие документы необходимы:

если документы подает законный представитель — копии документов, подтверждающих полномочия представителя;

копии справки ВПЛ (при наличии);

справка о несудимости, сформированная через Дію не позднее чем за 5 календарных дней до момента заполнения заявления;

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;

фото;

фото; копии документов, подтверждающих участие в АТО, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ*.

*Перечень документов указан в Постановлении КМУ от 8 сентября 2015 г. № 685 и в Постановлении КМУ от 25 апреля 2018 г. № 306.

Сколько рассматривается заявление:

В течение одного месяца.

Основания для отказа в предоставлении статуса:

отсутствие необходимых документов;

предоставление ложных сведений;

обнаружение подделок в поданных документах;

наличие обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время участия в АТО, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ;

причина инвалидности вследствие ранения не связана с участием в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Как обжаловать решение об отказе:

Подать письменное заявление о пересмотре решения в орган, который принял решение.

Также обжаловать решение можно в суде. Для этого нужно подать исковое заявление, в котором обосновать нарушение прав.

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