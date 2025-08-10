В Киеве на Соломенке водитель на Volvo снес ограждение, знаки и «припарковался» в ограждение – видео

Алкотестер показал 1,90 промилле — это почти в 10 раз выше допустимой нормы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Соломенке в Киеве водитель Volvo не справился с управлением, снес ограждение и дорожные знаки, после чего врезался в бетонную конструкцию. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел утром 9 августа.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, алкотестер показал 1,90 промилле — это почти в 10 раз выше допустимой нормы.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили административные материалы.

Накануне в Киеве автомобиль влетел в торговый центр Ocean Plaza. По данным патрульной полиции, инцидент произошел, когда женщина выезжала с паркинга и перепутала педали тормоза и газа. Видео опубликовали местные жители в соцсетях.

Напомним, в Киеве женщина снесла ограждение и перевернула авто на бок — видео ДТП «на ровном месте». А на Лыбедской женщина за рулем «гелика» вылетела с дороги и врезалась в МАФ.

Отметим, что 19 июля произошел похожий случай — в центре Киева женщина за рулем Mercedes выехала на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Тогда в патрульной полиции заявили, что, как выяснилось, за рулем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения.

Позже страну всколыхнул еще один случай — сотрудник прокуратуры в Киеве на автомобиле сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Водитель наехал на женщину, которая шла по пешеходной зоне на улице Большой Васильковской, и скрылся. Его задержали. Генпрокурор Руслан Кравченко тогда заявил, что берет это дело под личный контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.