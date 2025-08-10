Украинские военные освободили от оккупантов Безсаловку в Сумской области

Украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Безсаловка в Сумской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.
«Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Безсаловка Сумской области.
В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.
Вооруженные силы Украины продолжают и далее уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства», — отмечает Генштаб.
