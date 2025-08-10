Украинские военные освободили от оккупантов Безсаловку в Сумской области

Силы обороны освободили и полностью зачистили от российских военных Бессалевку Сумской области.

Иллюстративное фото, источник - Генштаб ВСУ

Украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Безсаловка в Сумской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

«Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Безсаловка Сумской области.

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

Вооруженные силы Украины продолжают и далее уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства», — отмечает Генштаб.

