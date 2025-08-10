Українські військові звільнили від окупантів Безсалівку на Сумщині

Сили оборони звільнили та повністю зачистили від російських військових Безсалівку Сумської області.

Ілюстративне фото, джерело - Генштаб ЗСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські військові звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка на Сумщині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

«Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави», — зазначає Генштаб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.